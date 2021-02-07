梅小惠否認當年與趙學而不和 跟曾偉權分手體重跌至98磅 (19:35)

梅小惠入行36年，2004年拍罷《皆大歡喜》後淡出幕前並轉行，最近回歸電視圈變身「製作總監」，找來阮兆祥及黎耀祥炮製節目《雙祥見》。梅小惠近日接受商台《1圈圈星光背後》專訪，大談其演藝生涯與感情路。

梅小惠與周星馳多次合作，問到她對當年未走紅時的星爺感覺，她說：「星仔當時不cool，其實是他訓練了我的急才。那時很忙，《公私三文治》及《他來自江湖》同時拍，但跟星仔拍時，讀熟晒劇本是沒用，因為去到先知拍什麼，就像扮樹那場戲，根本沒對白。當時導演是李力持，次次在現場聽到他跟星仔一齊改劇本，笑到卡卡聲，這跟我在訓練班學的很不同。（有否嬲背熟劇本也沒用？）最初是有點不適應，但演員是聽導演話。」

至於跟趙學而合作《皆大歡喜》時，曾爆出二人因遲到鬧不和，之後劇集未完她就先行退出劇組，並轉行絕迹幕前。小惠說：「我們無不和，首先，我自己從無遲到，家姐梅小青訓練我這麼久，每天通告我會比化妝更早到。我想講《皆大歡喜》合作了很多年，有開心亦有磨擦，但離開劇組或離開幕前都不關任何人事，我是感覺到無論演戲或做主持行到某個位，加上年紀已經不小，想進步及挑戰自己。《皆大歡喜》是群戲為主，我認為少了我影響不大。」

感情方面，去年因癌病離世的曾偉權，是小惠的初戀男友兼唯一承認過的戀人，曾偉權生前受訪承認對她有歉意，並坦言「蹉跎了她的歲月」，小惠表示：「我有看權權這專訪，他太客氣了，我已放下很久了，他也該放下。人生會有不同過客，應該記得及珍惜他的好，不好的就要忘記，否則只會折磨自己。一路以來，我是很感激權權由我21歲開始對我的保護，令我無畀人呃，也讓我有了小家庭的感覺，讓我可以專心工作。到最後要分開，也不盡是單方面的責任，或許我自己也沒做好。（當年曾為結婚而鬧分歧？）我相信大部分女仔拍了拖十幾年，無人不想結婚，我們是有憧憬過，但最後關係因何走不到另一階段，我真的忘記了，總之有問題。」

小惠透露當年分手後大受打擊，曾令她瘋狂購物兼體重跌至98磅，而曾偉權病逝她是從家姐梅小青口中得知，「事前真的不知權權患癌，只知他有不舒服。始終我們交往這麼久，他與我家人的關係很好，他走的一天，家姐打電話問我有沒有收到消息，那刻我跟客戶開會中，很冷靜。是第二天記者才證實消息，也很感激權權讓我有一天晚上時間回憶他對我的好，能自然真心回答大家」。

（即時娛樂）