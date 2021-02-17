疫情下留家教女做功課 劉德華自嘲︰Yes Daddy都頂唔住 (20:15)

劉德華在新片《拆彈專家2》中飾演前拆彈專家「潘乘風」，因捲入連環爆炸案而成為嫌疑犯，為此追查真相還自己清白。華仔為配合角色裝上義肢，他坦言扮演傷殘人士沒難度，最困難是爆炸戲出來的可信性。華仔說︰「例如炸毀機場一幕，怎樣能拍出真實的爆炸效果？拍攝小型場面時會用『真爆』，其餘盡量用『氣爆』，再後期加火光。因為風向難控制，氣爆雖然帶痛楚，但不會被火燒傷，最重要是安全，減低演員受傷機會。」

時隔18年再與劉青雲合作，華仔自言有壓力︰「我們已多年沒合作，怕不太配合。我們對稿時，很清楚互相的關係，埋位時特別合拍。後來一同接受製作特輯訪問，工作人員覺得我們連說話速度、反應也很夾。與熟悉的演員做對手戲，特別容易打動人。不過，我們都是少說話的人，因此私底下溝通不多。」

新冠肺炎疫情反覆，電影行業大受影響，加上戲院入座率受限制，華仔稱老闆預了會蝕錢。他說︰「我的工作計劃也被打亂，自前年拍完電影《人潮洶湧》後沒再開新戲，去年3部戲及兩個演唱會都要停。原計劃今年農曆年後宣布開演唱會，目前正等待安排。」

疫情期間多了時間在家，華仔密密食，又懶運動變相增肥。自詡為「Yes Daddy」的他，提到陪女兒向蕙做功課時，自爆正面對考驗！他說︰「去年農曆新年時去了馬來西亞，後來當地因為疫情而封城，我們滯留至4月才回港。她一直透過網上學習，我就像再讀書。」華仔坦言從前少教女兒做功課，現在多了的不是親子時間，反而是父女間的摩擦。他說︰「我會話『你咁都唔識？』我是『Yes Daddy』都頂唔住！相信很多父母會明白。我的脾氣變得比以前好，但不知道女兒有否因為多見了爸爸而開心。」

（即時娛樂）