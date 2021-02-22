因負面報道令父母不開心 陳山聰認曾做錯事 激動流男兒淚 (18:00)

Crazy Runner成員陳山聰、袁偉豪、姚子羚和謝東閔，擔任《師父有請》節目嘉賓，今集以「人運和地運」為主題。

陳山聰曾跟賭王千金何超雲相戀，當年山聰被負面報道纏身，故他經常以過來人身分安慰袁偉豪，並將經驗分享。提到往事，山聰說：「呢件事令我成長，感恩遇過呢件事，一千萬人都未必會遇到一次，唔係只係我揀到，咁人哋都會揀呀嘛，好多嘅經歷，當時封面多到好誇張，父母好唔開心。點去瓦解負面新聞？就係面對佢，你先清楚是非黑白，所以由得人講。最唔開心係令到屋企人唔開心，媽咪好擔心，好彩到今日我能面對自己，行返出嚟，有仔有好老婆，佢哋好安慰。」他經常勸袁偉豪放下固執，不要反駁任何傳聞，以行動證明一切。

山聰提到兒子時，不禁激動落淚，他說：「建立家庭之後，對父母係一個回報。我曾經做錯事或者做錯一啲決定，係咪代表一世都要錯呢？唔一定，只要有一線生機，我就唔會畀自己放棄。當我個仔仲喺老婆個肚入面，我老婆同個仔講『你第日一定要學到你爸爸嗰種堅持同勤力…』，大家都知我係隻牛，多謝呢段日子以來，呢班兄弟好信任，大家關係是一世。」

謝東閔則表示去年女友朱智賢和人夫黎振燁，爆出在車廂偷食蛋糕事件後，他第一時間是找山聰和袁偉豪傾談，他說：「佢哋叫我冷靜，因我好唔開心，慢慢就用時間去冲淡件事，至於出唔出嚟開記者會，我諗咗一陣，後來覺得呢個係我值得幫嘅人，之後一齊努力，過去呢半年我哋好開心，一齊行山、做運動，希望有更多正能量，感情經歷過一啲事之後，會更加穩固。」

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（即時娛樂）