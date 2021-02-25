專訪｜張繼聰栢天男逃離人生監獄 重過自由生活 (22:00)

張繼聰（阿聰）與栢天男在電影《逃獄兄弟》中飾演囚犯，故事圍繞他們計劃越獄的因由及過程，從而闡述出人性黑暗及生存的意義。兩人在現實生活中，原來也嘗過被困在「人生監獄」的日子，感覺自由受限制，幸最終各自找到方法逃離。

於本地傳統學校成長的張繼聰，坦言讀書年代感到不少規限，直至入讀演藝學院後才領略到學習的快樂。「入行後，有次返母校出席school tour活動，我當時竟然有重返監獄的感覺」。演藝畢業後，張繼聰投身樂壇，卻因為不懂得遊戲規則，做不到想做的事，頭5年感到非常挫敗。「除非是一炮而紅，但突然爆紅又是另一種壓力。怎樣才叫『紅』呢？要有幾多首冠軍歌？要得到最佳男歌手？得獎又能否3連霸？去到外地又一樣紅嗎？這些想法似令自己困在監獄中，由一個監獄轉去另一個」。

幸好，他在30歲那年從思想中釋放了自己。「我當時有了自己的想法，就沒再想太多，自己釋放了自己，原來監獄是自己給自己的。30歲前，我困在守衛森嚴的監獄內，之後便放出來，這10年是成功逃獄！幸好我能提早獲釋，得到心靈上的自主自由，否則仍活於那些遊戲比賽當中，似無期徒刑」。

栢天男回憶在澳洲求學的日子，是他人生最困境的時刻。「因為國籍、喜好和文化背景不同，我被當時的同學和朋友視為怪物，被歧視。有一次我在學校被人扔石，頭部受傷流血。為免令關係更惡化，我當時沒告知老師，只好避開他們。那段日子似在監獄，回到香港自由得多，有逃獄感覺」。

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（即時娛樂）