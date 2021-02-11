首度擔正做男一｜SF9澯熙穿越600年 苦練伽倻琴冧女 (20:54)

兩人在劇中有咀嘴戲分。（大會提供）

全新愛情韓劇《Must You Go？》由人氣組合SF9成員澯熙、新人女演員朴正妍和N.Flying李承協主演，將在明日（26日）首播，並於「黃Viu煲劇平台」上架。

改編自人氣網漫《Leave Me Not》的《Must You Go？》，集合穿越、愛情和音樂題材於一身，講述朝鮮三大音樂家之一朴延（澯熙飾），意外穿越到600年後的現代，遇上了和戀人長相相同的街頭表演少女閔有貞（朴正妍飾），透過音樂譜出戀曲，以及一眾20代年輕人克服困難、努力追逐夢想的故事。

童星出身、現年21歲的姜澯熙，前年憑《天空城堡》「黃宇宙」一角彈起，獲網民大讚演唱俱佳；他也坦承角色令自己知名度大增：「不過比起澯熙，身邊的人更加知道宇宙。」令他一度考慮把名字改成「姜宇宙」，相當搞笑！上月他在人氣韓劇《女神降臨》中特別出演車銀優和黃仁燁的老死「鄭世延」，更在劇集深情獻唱，擄獲不少「姐姐飯」歡心。

雖然戲齡逾10年，但《Must You Go？》是澯熙首度擔任男一劇集，為了演活天才音樂家角色，他在開拍前特訓，苦練韓國傳統樂器伽倻琴，非常認真。

除了浪漫情節，劇集將以輕鬆角度，展現古今文化差異，例如朴正妍帶着「古人」澯熙暢飲啤酒、影貼紙相、體驗現代廁所，場面惹笑。

（即時娛樂）