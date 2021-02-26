下月做換膝蓋手術 肥媽內地擁5物業︰退休後一個人去住 (18:31)

【今日直擊】肥媽（Maria Cordero）出席其代言的大灣區新樓盤活動，透露已購入當中一個1000呎頂樓連天台單位自住，將來可在天台種菜。她透露在內地擁有5個物業，全屬自住或送給子孫，她將來退休後會搬往內地居住。肥媽說︰「我不會和仔女住，相見好同住難。從前計劃退休後和老公去住，現在老公離開了，我會一個人去住。」

喪夫後首次出席公開場合，肥媽表示有朋友及家人陪伴，心情已平復。她說︰「兒媳帶孩子從蘇格蘭回來，等小朋友4月時開學才回去。他們擔心我的腳患，我的左膝蓋不能再拖，下月底要做換膝蓋手術，手術後兩星期才可以行路，半年時間才完全康復，所以要與監製商量何時拍《食平D》。」

曾志偉成為無綫副總經理，掌管綜藝、音樂製作及節目，肥媽不擔心受影響︰「我煮飯咋嘛 ﹗他回巢是好事，至少無綫與三大唱片公司破冰。勿論大歌星會否現身，但拍音樂節目時可以唱以前及其他唱片公司的歌，《流行經典50年》不用唱來唱去都是那100首歌。」

陸浩明（6號）一直被指屬余詠珊幫，肥媽不怕他受影響︰「有才華者，不擔心沒工作。志偉是唯才是用的人，希望他以自己的關係幫到多些年輕人，會有更多新血，更多人有出路。我不理什麼幫，看工作表現，我不是幫6號，他交到功課。」

（即時娛樂）