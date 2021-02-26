周末好介紹｜港台電視播映《一水南天》為大時代同哭 (22:25)

周末好節目，明天（2月27日）港台電視31《演藝盛薈：一水南天》唔好錯過！「香港舞蹈團」與「演戲家族」合作的本地原創音樂劇《一水南天》去年中因疫情放緩，重開表演場地，於6月底獲公演機會。因為入場人次受限制，當時一票難求，今次觀眾有機會在電視熒幕欣賞此神劇，雖然跟劇場觀看的氣氛不一樣，但據曾捧場《一水南天》的觀眾意見，準備紙巾抹眼淚是必需的。

《一水南天》是集合舞蹈、唱歌、演戲的藝術，故事講述一個1920年代香港人奮力打拼嘅故事：潮州人陳一水從家鄉隻身嚟到香港，喺碼頭當苦力，再一步一步成為米行老闆，藉以鼓勵港人能夠像故事主角一樣，重振士氣、逆境自強。

去年真金白銀購票支持的觀眾之一是導演陳詠燊，他稱全場滿座只剩下兩張單丁位的1千元門票，他就買了1張貴價門票。他在社交平台分享觀後感，說：「《一水南天》，這一年不可不看的大時代大製作，戲味強，歌舞出色，很多話盡在不言中。主創者編劇張飛帆是我的中學師兄弟，他在場刊中說：『把生命中最澎湃的愛，都寫了在《一水南天》，只此一次，今生不再。』飛帆，一切都感受到了。如果這一齣有重演的機會，會是香港的福氣。明嘅就會明。」港台電視31安排《一水南天》播映，觀眾有機會明白了！

（即時娛樂）