鄧月平逆市下自組工作室︰投資全副身家博一次 (17:41)

鄧月平（Larine）時隔兩年再推出新歌《U》，她在MV中以8款造型示人，部分服飾更遠從羅馬運到香港。她說︰「我最喜歡愛麗絲的造型！當初跟導演提過想MV有童話故事元素，團隊十分熱血，通宵搭建了這個精緻的場景。」

Larine遺憾MV沒有男主角︰「本來邀請了幾位朋友做MV男主角，但他們都是圈中炙手可熱的男神，所以沒有檔期拍攝，其中一位是游學修。不過，他很有義氣，雖然抽不出時間拍MV，但知我單身已久，趁元宵節現身我的YouTube頻道一齊煮湯圓，成為我頻道的第一個男嘉賓。因為他，我才有回多一點戀愛感覺。」

Larine早前與公司完了合約後，決定自組工作室。她說︰「很多朋友都覺得我很冒險，但我認為應該趁年輕、有夢想和目標去嘗試。雖然我在疫情下的工作量減少，但多了時間學唱歌、排舞，認清自己很喜歡唱歌，想學習成為一個唱作人，想透過歌曲和大家分享心事。今次這首新歌是我第一次填詞，希望將來有更多機會可參與創作。」

被問到逆市下開工作室可有壓力，Larine說︰「雖然開設工作室不是什麼大數目，但我投資了全副身家博一次。我喜歡自由，希望有創作空間、較大的自由度，讓觀眾看到我不同的一面，慶幸我遇上志同道合的經理人和團隊。我下一首歌想挑戰唱快歌，既然已有明確目標，不如大膽嘗試。」

（即時娛樂）