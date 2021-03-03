專訪｜視3子女如天使 陳豪娶得賢妻嗌幸運：我會更加愛佢 (23:55)

陳豪是出名的愛妻號，亦是廿四孝爸爸，視太太陳茵媺（Aimee）及3個子女是他的全部；陳茵媺則為照顧家庭，甘願暫別幕前，讓丈夫專心工作無後顧之憂。娶得賢妻，陳豪承認人生中遇到太太很幸運，「我常說自己是一個得到上天眷顧的幸運兒，除娶了位天使做老婆外，還要在她事業最光輝時，肯跟我結婚生小朋友，是我人生的運氣，這點我是一直記住的。我知她夢想依然是拍戲，所以她復出拍戲，我絕對支持，加上她為我生了3位小天使，令我一家充滿着陽光和愛」。

陳豪坦言太太和子女在其人生最好的時候出現，故更珍惜他們的存在。他說現時沒有東西比家庭重要，家庭是他的全部，亦令他更努力工作，希望為太太和子女提供更好的生活質素，無憂無慮。為報答陳茵媺的犧牲和付出，陳豪隔空冧妻：「更加惜她，更加愛她，她已經是我的女王，我只服侍他們幾個！」

談到夫妻相處之道，陳豪認為無論對住太太，還是做其他事情，「鍾意」很重要，夫妻拗撬一定有，但只是鬧交不會有好結果，理解、忍讓和包容才是真正解決方法。他指亦要當一位好的聆聽者，明白對方感受，這也是夫妻間維繫感情的重要元素；夫妻間久不久也要向對方表達愛意，製造二人世界維繫愛火，不要讓它減退。

有說女兒是爸爸的前世情人，陳豪對3個子女卻一視同仁，有獎有罰。「3個都惜，不過女仔始終會嗲一點，有時又會很刁蠻，但都不會偏心，最緊要做到公平」。問到將來女兒拍拖，帶男友見家長，他會否接受？陳豪笑說：「遲早的事，無得不接受。」不過，陳豪很期待小朋友長大，因很想跟他們作心智上的交流，教導他們明白什麼是價值，如何去待人處事，以及分享對愛情的看法。陳豪亦不介意兒子做演員，女兒參加選美，但前提是他們必須打好根基，要有生存的基本能力，才去選擇工作，「起碼要攞到大學學位，要有少少人生經驗，之後他們想做什麼，我不會阻止，因為人生是靠他們去闖，不到我們話事，但一開頭就去做，我不會（批准）囉」。

陳豪下月生日便「入五」，他希望繼續得到上天眷顧，去年慶幸在疫情下仍有工開，咖啡生意繼續經營，今年更會擴充業務，計劃在港開多1至2間咖啡店。笑問會否追多個小朋友賀「入五」？陳豪笑指不會特別計劃，有意外再算。

欲知專訪詳情，請留意明天（3月4日）明報娛樂版。

（即時娛樂）