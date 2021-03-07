疫情重創餐廳生意 麥長青自嘲冇彈藥蝕錢離場 (20:00)

【今日直擊】亞視主辦網上直播體育拳擊節目《KF1 百萬拳王》，每月一集直播比賽，勝出者將獲得獎金及獎品總值百萬元。麥長青（麥包）以大會司儀身分現身，已約滿無綫的他目前以自由身接工作，與亞視簽約一年，每月主持一集拳擊節目。

麥包表示兩年前和友人合資開設的餐廳，生意在疫情下大受影響，他決定蝕錢離場，目前正找新投資者頂手。麥包說︰「做生意要有彈藥，我沒有，只是小股東。早前餐廳不能做夜市，生意更難做，依賴拍檔打理也知道很辛苦，壓力又大。連同之前已退股的和牛店，我已沒任何生意業務，現在主力做網上直播帶貨，稍後會去深圳拍劇，已準備好接受隔離，預計逗留2個月。」

曾志偉返無綫出席副總經理，掌管綜藝、音樂製作及節目。麥包揚言會隨時候命︰「知阿爸正在忙其他事，正如錢嘉樂所說，只要他開聲，我就埋位。我和很多人一樣，對阿爸回歸有信心，也很開心。他有團火，有很多想法。電視節目好看，最大得益是觀眾。」

同場的蔡小蝶、范莎莎異口同聲說想學打拳。范莎莎最欣賞職業拳手的身材，蔡小蝶卻抗拒肌肉男，她說︰「我不喜歡太大隻的男士，擔心將來會遇到家暴，不及對方好打。（妳曾遇過家暴？）沒有，只是擔心。揀男友時，大隻肌肉男免問，我喜歡高大陽光型男仔。」

（即時娛樂）