五星級絲打II｜被沈卓盈看好接力懷孕 梁諾妍：隨時閃婚 (23:22)

沈卓盈、鄺芷凡再合作主持香港開電視節目《五星級絲打II》，新加入的梁諾妍，跟她們一拍即合。沈卓盈與鄺芷凡笑指今輯的聲浪比上輯更嘈，笑梁諾妍是「女神...經」，玩得好癲。她們在節目中推介香港一些性價比高又有特色的酒店，讓觀眾疫情下去Staycation找到旅行感覺。

沈卓盈早前佗B在疫情下開工拍攝，但她完全無驚，因大家做足防疫措施。她透露預產期是年中，懷孕心情開心又緊張，很複雜。不過開工拍攝很開心，拍攝內容亦算輕鬆舒服，寓工作於娛樂。她指老公視她如女王般看待，準備好一日幾餐，不用她操勞，好細心照顧。鄺芷凡與梁諾妍聽到都好羨慕。

《五星級絲打》節目首輯主持之一的倪晨曦去年懷孕做媽媽，現在到沈卓盈亦快將做媽媽，沈卓盈看好梁諾妍有機會接力。梁諾妍與男友洪永城感情穩定兼同居，她直言與男友有傾結婚話題，大家朝著這個目標進發，但無設下時限，說不定會即興閃婚生B。現已不設防？梁諾妍笑說：「不是，我只是說我們身體都很健康，如果要生小朋友都冇問題，隨心吧，我們都喜歡小動物和小朋友。（計劃生幾個？）有得生就生，可能不止3個。」

欲知專訪詳情，請留意明天（3月8日）明報娛樂版。

（即時娛樂）