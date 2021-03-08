UA院線結業｜霍啟剛指政府「一刀切」抗疫手段 將業界推向結業邊緣 (17:56)

霍啟剛盼政府汲取抗疫經驗，切勿再一刀切關閉處所，在抗疫及經濟發展間作出平衡。（資料圖片/fb截圖/明報製圖）

UA院線今日突然宣布結業，消息震驚業界。UA戲院是不少香港人的集體回憶，愛看電影的霍啟剛，今天在facebook留言表示，對UA全線結業感到可惜，同時他又指政府抗疫手段，直接將業界推向瀕臨結業邊緣。

霍啟剛寫道：「屹立香港多年，UA戲院喺香港開創咗唔少先河：引入迷你戲院、引入IMAX…帶俾香港人唔少嘅新體驗，陪伴着我哋成長，全線結業真係好可惜。

雖然戲院近日可以重開，但過去一年喺政府數度『一刀切』關閉處所下，捱到依家已經好了不起。天災我哋避唔過，但係政府嘅抗疫手段，直接將業界推向瀕臨結業嘅邊緣。業界期望唔係政府幫手交租出糧，只係好卑微地要求有個相對正常穩定嘅經營空間；當整個行業最無助時，業界努力尋求同政府溝通，可惜換來嘅係一個又一個筆友式的冷漠回覆。

UA院線結業，象徵一個時代的逝去，政府應汲取抗疫經驗，唔好再一刀切關閉處所，喺抗疫同經濟發展間作出平衡！」

而位於旺角新世紀廣場的UA戲院人去樓空，大門關上大閘，閘門上貼出幾張告示，向市民告別，有些途人經過也會停下來懷緬和討論，令人不勝唏噓。

莊先生兩父子接受訪問時表示，對於UA院線結業感可惜：「今朝睇到新聞見到UA執笠，還以為是航空或者財務公司，冇諗過是戲院捱不住呢關，之前戲院開返門做生意，就回復正常，現在又少咗一個渠道睇戲。」

莊先生兒子感嘆失去集體回憶：「除了UA院線，之前旺角間豪華戲院又閂門，相信經濟真是好困難，以後少咗好多集體回憶！我好欣賞UA戲院的4K大銀幕，做得唔錯，好舒服，線上睇戲是不能取代戲院，不及真實進入戲院睇戲視覺效果。」

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（即時娛樂）