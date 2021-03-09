吳肇軒跟「老竇」袁富華合作新戲 炮製不一樣父子情 (13:14)

新冠肺炎疫情自去年初開始全球肆虐，香港電影業備受重創，有大量電影作品停止拍攝，早前天下一電影與英皇電影，宣布攜手合作，雙方公司於2年內，合作製作並發行10部港產電影，盼在這個非常時期，為香港電影注入新動力。

近日疫情稍緩，由天下一電影負責製作的5部電影當中，《說笑之人》成為首部正式開始拍攝電影。《說》由區焯文執導，演員包括吳肇軒、袁富華和伍詠詩等。故事圍繞着一名有輕度智障的單親爸爸華哥（袁富華 飾），要獨力湊大兒子文少（吳肇軒 飾）的故事，有笑有淚。

戲中吳肇軒需要到酒吧表演「棟篤笑」，他坦言沒有「棟篤笑」的經驗，但自身卻儲有不少笑話，他說:「以前讀書時，老師成日叫我向成班同學講笑話，要全部人都笑先唔使再講，結果我講咗成個學期，有好多笑話袋住。」

在疫情稍緩下，重投電影拍攝工作，他說：「久違咗嘅開工梗係開心，但之前都冇浪費時間，成日喺屋企靜落嚟，覺得生活節奏同心態成長咗，我相信呢部戲會畀到一個幾唔同嘅自己畀觀眾睇。」談到跟戲中父親袁富華的合作，他對對方讚不絕口：「佢好樂意去教﹑去夾每一場戲，我都有同佢講，第一次拍講父子關係嘅戲，仲要長時間都係兩個人對戲，可能拍完都忍唔住叫佢做老竇，希望我老竇唔好呷醋啦。」

袁富華則表示：「我非常喜歡個劇本，睇完後即刻去搵導演同編劇繼續發掘。我飾演嘅角色華哥有輕度智障，語言能力有少少問題，有件趣事係拍攝中段，我另外仲有教書，學生都問我點解我授課時，講嘢好似同以前唔同，怪怪哋，原來係我唔自覺將個角色投射出嚟。」他又大讚軒仔:「我識咗吳肇軒好耐，佢係我演藝學院嘅師弟，佢好勤力，開拍前會一齊去傾個角色，一傾大家啲火花就嚟，夾得好好。」

（即時娛樂）