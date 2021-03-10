鋼琴女神｜彈琴表現失準被轟 李元玲情緒失控爆Seed (18:03)

李雲迪徒弟兼馬來西亞鋼琴女神李元玲，向來琴技了得，近日她接受網台節目《正面交鋒》直播訪問，期間她跟主持人jam歌，她負責彈keyboard，被網民狠批她彈得差，言論觸動李元玲神經，她當堂嬲豬並爆seed：「我不是歌手！不是個個鋼琴家坐下就會彈，我也要練習的啊！既然這樣，我坐在這裏幹什麼？」之後她憤而離座，場面甚僵。

事後李元玲在社交網為事件解畫：「其實 @正面交峰 是邀請我參與他們的網路節目做採訪。主持人是說聊個天交朋友而已。雖然最近家裡很多事情困擾著我，也有自己東西要忙，只有短短幾天的通知我也還是出席了他們的採訪。上到去才知道這個是Live。而且突然間要我表演彈keyboard。第一：如果主辦單位事先有跟我溝通好有這麼一場表演，我會考慮拒絕，因為我經紀人可能會跟他們收費，第二，就算因為朋友份上免費伴奏兩首，我也需要一天時間去練習，因為畢竟我對流行曲不熟悉。採訪到一半，他們用Live的壓力逼我用keybaord給他們伴奏幾首，我已經say no拒絕，可是他們很堅決要我隨便表演一首我還是完全配合上演了一首，結果因為沒有事先綵排所以弄得一大糊塗，網民已經開始罵我原來無料扮四條。

我覺得這是很不公平的，他們連10分鐘給我練習的空間也沒有，直接要我表演，而他們表演的歌自己每天都在練得滾瓜爛熟，顯得只有我一個人尷尬落在後面無法融入他們的band。」

同時她為當時失控行為道歉：「對不起，那一刻，我失控了，我也感到很後悔這麼失控，因為我是個普通人類，有血有肉有淚，容忍了霸凌那麼多年，我也會有情緒崩潰的一天，我為我的情緒失控而感到真的很抱歉。希望這個世界會多點愛，少點負能量。」

（即時娛樂）