大馬鋼琴女神李元玲情緒崩潰 稱自殺不遂 (16:16)

李雲迪徒弟兼馬來西亞鋼琴女神李元玲近日被負面新聞纏身，繼早前在直播節目中彈琴時因表現失準被網民狠批後失控爆Seed離場後，近日又被爆遭監製封殺，李元玲隨後在社交平台稱因拒絕娛圈潛規則才被人抹黑。

李元玲今日突然在社交網上載一張頸部有明顯紅痕的照片，透露曾自尋短見。她說︰「昨天半夜情緒一度崩潰吊上電線想結束這一切的痛苦，電線太細被扯斷，那一刻連想死都害怕自己死不去又一次遭酸，整個半夜心裏在掙扎，結束生命需要勇氣，活下去需要更大勇氣，因為我的一舉一動不斷被放大檢舉，被媒體奪命追魂的纏著，接踵而來的就是海嘯般的霸凌，而且一波又一波。我本來就不完美，會有小毛病，也不敢認自己是女神，可是大家一直expect我高高在上的完美，神一般的情商，神一般沒有瑕疵的顏值，神一般的才華，我有嘗試跟上腳步交出我最好的一面，很盡力的做好自己，並多次為自己的不完美道歉。可是有時我出錯一點，情緒失控一次，幾天連夜的巨大人身攻擊讓我喘不過氣，彷彿想致我於死地，也有些人蹭熱度抬高自己來踩我，我爬不出來我也無路可退，我是普通人類我會怕我很累，再強大的心也會擊垮。」

大批網民留言鼓勵，勸她不要做傻事。李元玲後來將照片和帖文刪除。

■防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084（提供英語及粵語輔導服務）

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

賽馬會青少年網上輔導平台「Open噏」：https://www.openup.hk

人生熱線：8100 8012

（即時娛樂）