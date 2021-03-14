林盛斌撮合良緣 朱慧敏管財政幫醫生老公買股票賺錢 (23:56)

2004年港姐亞軍朱慧敏跟拍拖一年的心臟科醫生陳良貴(Jason)於今年1月結婚。陳太婚後不時跟老公Facebook Live跟網民互動，又邀醫生、朋友任嘉賓，今晚的特別嘉賓林盛斌（Bob），就是他們的媒人。朱慧敏說Bob介紹陳醫生給她認識前，也曾介紹其他男生，同樣他也有介紹其他女仔給陳醫生認識亦不成功。Bob問朱慧敏究竟要什麼條件，她列出「不煙、不酒、唔講粗口」，當時Bob說「有一個」就是陳醫生了。Bob告訴朱慧敏，要是這個也不合適，她返慈山寺好了！

Bob安排下陳醫生跟Bob的家人到慈山寺參觀，朱慧敏負責帶團，Bob早已吩咐參觀後要送朱慧敏離開，後來她提出晚飯，成為兩人首次約會。朱慧敏稱老公的初戀是30歲，跟她拍拖前，他已10年沒有女友。直播中Bob提到當日參加兩人的婚禮好感動，朱慧敏稱當時不懂得要給Bob媒人利市，Bob搞笑自爆參加婚禮當日也沒有做人情。他準備了利市給新娘子，遞給她時卻忙於化妝沒有接收，他交給陳醫生時，對方又忙於接待朋友。終於Bob跟太太離開婚禮場地時才發覺沒有送出利市，只好待他們在印尼舉行婚禮時再做人情。

陳醫生在節目中不時讚朱慧敏又靚又知識廣博，他娶到好老婆。朱慧敏說老公的家人更惜她，她幫對方管理錢，不會呃他的錢，又自豪說騰訊300多元時是她叫老公入貨，到700多元亦是她提醒要放。

（即時娛樂）