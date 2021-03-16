相隔20年｜經典角色再現大銀幕 《尋秦記》古天樂林峯師徒對決 (13:47)

經典劇《尋秦記》相隔20年後以電影版回歸，首條宣傳片今日曝光，原班人馬包括古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮等回歸，是次宣傳片張力十足，亦顯示出項少龍及嬴政這對師徒的恩怨情仇愈趨白熱化，勢成水火！

對演員而言，拍古裝片最花時間是化妝和梳頭，《尋》不少演員每天花近3小時梳頭，才能開始拍攝，不過大家毫不介意。電影講述古天樂飾演的項少龍，在秦朝落地生根，項少龍在古代穿着現代人的T-shirt，繼續把現代世界科技和文化帶到古代。

首條宣傳片亦揭示了項少龍與林峯演的嬴政，相隔20年後的矛盾角力，而項少龍更帶着一家人逃難，包括宣萱飾演的烏廷芳、郭羨妮飾演的琴清、朱鑑然飾演的項寶兒、黃文標飾演的滕翼。

宣傳片畫面第一個鏡頭，便是嬴政帶着銳利眼神登場，並對項少龍說：「邊個唔信我，本王就殺邊個。」然後畫面出現項少龍手持手槍，嬴政在煙霧樹林追逐，宣萱、郭羨妮、滕麗名、歐瑞偉從屋內驚慌逃走，項少龍說︰「你可唔可以放過我一家人？」嬴政隨即回應︰「如今係你家鄉嘅人唔放過寡人，你仲有當寡人係徒弟咩？」項少龍再回應︰「我就係當你徒弟，先唔想你再錯！」然後畫面出現嬴政揮劍刺向項少龍，嬴政最後說：「所有恩怨從此了斷。」

（即時娛樂）