閆擎約歌手訪問甩底揭出事 車淑梅：真不敢相信她走了 (00:05)

香港電台DJ、《騷動音樂》主持閆擎猝逝，終年30歲，消息傳出不少跟她認識的歌手與電台同事皆感到難過。據警方消息稱，3月22日（周一）下午接獲報案，指懷疑有人在將軍澳一單位中暈倒，警方接報到場，消防破門後發現一名女子倒臥上址一房間，現場證實該女子已死亡，死因有待驗屍後確定。

閆擎是DJ身分外，她同時擔任節目監製，港台同事指她工作態度認真，無故缺席不會在她身上發生。昨日（22日）同事發覺閆擎沒有返工，她約了歌手錄音訪問竟然自己甩底，同事感奇怪又擔心故聯絡她的家人，最後知道她不幸的消息。

閆擎是著力推動香港音樂的新一代，馮允謙、方皓玟等對她逝世感惋惜。電台同事車淑梅在社交平台悼念，寫道：「真不敢相信她突然走了，好難過！閆擎只有30歲，好年輕啊！雖然我們沒有合作過，但每次在走廊遇上，她都會主動的向我打招呼，她是一位充滿幹勁、熱誠投入又極有禮貌的快樂少女！記得第一次她自我介紹:我叫閂製呀！哈！因為她的名字驟眼望去果然似！以後我都以這個趣緻的別號相稱，接着的就是笑聲... ... 閆擎轉數極快，視廣播大廈為家，電台失去了一位好同事、好人才... ...閂製您要一路好走！」

（即時娛樂）