唐奕聰安息禮拜︱遺孀謝玉霞讚Gary是好老公好女婿 (18:35)

太極樂隊鍵琴手兼唱片監製唐奕聰（Gary Tong）本月初猝逝，終年57歲，安息禮拜今日舉行。太極隊友雷有輝、劉賢德、盛旦華、鄧建明及朱翰博在安息禮拜上為Gary獻唱一曲《Amazing Grace》。

Gary遺孀謝玉霞亦有上台分享，透露Gary自小患有心漏病，身體虛弱，前年1月出現心臟衰竭問題，最後因心臟病發離世。她表示Gary熱愛音樂、繪畫，也喜歡入廚，在40多年音樂路上當過唱片監製、音樂總監，參與過曲詞創作及編曲，同時也是太極樂隊的鍵琴手，亦愛栽培新人。謝玉霞稱Gary只學過幾年琴，沒再進修過任何音樂課程，只因熱愛音樂就走上音樂路，創作無數音樂。

她指亡夫是個很好客的人，性格仁愛、喜樂、和平、忍耐、良善及信實，惟因太愛吃未能好好節制，也因太熱愛工作而壞了身體。談到Gary作為一個丈夫，謝玉霞忍不住抽泣︰「他很惜我，很遷就我，也很孝順老人家。我返學時，他幫我照顧媽媽，推住輪椅帶她去飲茶，又幫媽媽修理牀頭櫃。我媽媽很惜他，奶奶亦一樣。他就是這樣，很體恤人。」

瞻仰遺容時，謝玉霞望住靈柩中的Gary久久未離開。安息禮拜結束後，雙眼通紅的她由朋友陪同下登上靈車。

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（即時娛樂）