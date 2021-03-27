唔覺被惡搞 姜濤口窒窒代粉絲致歉︰事件沒不尊重成分 (17:55)

【今日直擊】藝人鄧智堅日前在TVB記者會上扮姜濤惹來粉絲不滿，被指有醜化姜濤之嫌，當時在台上與鄧智堅有互動的馮盈盈、林盛斌（Bob）亦因此被姜濤粉絲狙擊，阿Bob事後公開道歉。

姜濤今日在MIRROR演唱會記招上，表示有留意事件。他口窒窒說︰「不用！不用！阿Bob不用道歉！我沒覺得難受，也不覺得事件有不尊重成分。藝人表演都是為了令大家開心，用輕鬆心態去看吧。相反，我很開心大家認識我。」姜濤認為粉絲反應激動，令到阿Bob公開道歉，他也不好意思，揚言要代粉絲道歉！楊樂文（Lokman）笑言︰「我們MIRROR其餘11位隊友最不開心！有人扮姜濤、扮花姐（經理人黃慧君），卻沒有人扮我們。叻仔才有人扮，人怕出名，姜濤怕肥，哈哈！」

花姐表示已看有關片段，覺得好搞笑，阿Bob毋須道歉。她說︰「大家在娛樂圈工作，藝人以諷刺形式搞笑是平常事。姜濤粉絲愛惜偶像，認為是中傷，但我只覺得是搞笑，大家不用緊張。阿Bob是愛惜後輩的人，將來見到他，我會講不好意思。」花姐不評論這個表演方式好不好，但認為無綫與ViuTV多互動是好事，希望MIRROR也能參與《勁歌》頒獎禮。她說︰「即使在台下坐都開心，我都是《勁歌》出身的，要致電曾志偉交流。」

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（即時娛樂）