專訪｜朱栢康不渴求婚姻 談善言無意生育寧領養 (22:45)

「結婚生仔」是不少人談論的議題，有人會視之為人生終極目標，但亦有人覺得一紙婚書不代表什麼。在電影《不日成婚》中演兩夫妻的朱栢康及談善言，現實中，兩人同樣不渴求婚姻。朱栢康曾經歷過一次婚姻失敗，他說自己沒因此而對婚姻產生恐懼，卻抱着獨身主義。他坦言目前單身，沒有女朋友，更大嗌dry，「我都想有個伴，但已過了焦躁不安很想再拍拖的階段。以前怕孤獨，現在懂得利用自己時間去工作，休息時就好好休息，讓自己沉澱，不需要為關係負責任，多了問自己要什麼，很享受獨處。反而有時會想，若家裏多了一位女性，如何處理」。

夫妻相處是一門學問，朱栢康稱從失敗中作出檢討，「有很多事情還要檢討，我對自己講要繼續向前行，如果仍捉住之前，之後可能有些事不會看得清。對不同人，應用不同方法去磨合，不是只得一套方法。（將舊的放下？）要放下了。（仍相信婚姻？）我相信關係，愛情只是一個階段，比較放眼與對方建立一種感情。（一紙婚書不重要？）視乎對方需要，令她安心就去簽紙，覺得束縛就不做，我沒所謂，大家要建基良好溝通」。

被封氣質女神的談善言，覺得情侶間相處OK便可以，不強求一定要結婚生小朋友，「沒有生小朋友的想法，就沒有需要結婚那麼大改變」。問到若意外懷孕會否結婚時，她說：「要殺到埋身才知道，現在講我會怎樣，不會怎樣，但當殺到埋身，萬一我的做法不是這樣，我覺得現在回答很不負責任。」談善言沒想過生育，但有段時間想過領養，「當時覺得全球人口已爆滿，有些人無父無母，假設有日想有小朋友陪伴，倒不如找個需要我陪伴的小朋友」，並笑言另一半可有可無。

至於擇偶條件，朱栢康覺得雙方要夾，「要大家相處過才知道，最緊要夾到。自己生命上需要是一種平靜和平安，難的」。談善言表示認同：「兩個不同的人擺到那麼近，互相干擾和影響下，要平靜真的很難。」

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（即時娛樂）