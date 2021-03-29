兩位視后｜李佳芯爆愛對鏡自言自語 蔡思貝要向蝦頭學習 (16:45)

李佳芯表示在片中沒有對手跟她演戲，所以甚有難度。（林祖傑攝）

李佳芯、蔡思貝、林德信和田蕊妮等，昨晚出席由甄詠蓓與蔡美詩聯手炮製的藝術紀錄片《Bad Acting》慈善首映，片中將眾人真實演藝課堂片段搬上大銀幕。

李佳芯表示在片中要演被追數的「債仔」，拍攝時沒有對手跟她演出，要幻想面對老公及追數佬，形容自己狀態如精神病一樣，她說：「上堂好玩在什麼都即興，其實有沒有對手，有好有不好，不過沒有對手會加重難度，我平時都對住塊鏡自言自語勉勵自己，這也是增強自信方法，因為人有時都會有低落時候。」

問是否失戀時候會這樣做？李佳芯強調這樣做不是局限於感情，有時別人未能給你鼓勵，自己給自己的鼓勵是很緊要。對住現階段感情狀况，她說：「大家找一個舒服的方式相處，其實要時間的，各方面都要時間處理。」

蔡思貝及林德信7年前因上甄詠蓓的戲劇班而認識，之後獲甄詠蓓邀請參與這個計劃，蔡思貝表示上堂時有很多嘗試，會很放肆地做錯，沒想到片段會登上大銀幕。

她稱上堂時十分尊敬蝦頭（楊詩敏），認為對方演技及急才十分厲害，但仍會上堂溫故知新，她要向蝦頭學習，一有時間就要去上堂，令自己副偈保持運作。林德信透露上堂時與蔡思貝一起扮古惑仔收數，問性格斯文的他可覺有難度？他笑稱：「我自己滿意，但導演有自己的諗法，其實有時愈斯文就愈恐怖。」

田蕊妮表示疫情下在網上跟甄詠蓓上堂學演戲而認識，之後對方邀請參與這計劃，她笑指就算演技被形容為神級，也覺得學海無涯，如做人般也是不停在學習中。

（即時娛樂）