丈夫身分成謎｜楊思琦被指有「虛擬老公」：我覺得好搞笑 (18:45)

當羅霖談到二仔對她的關愛時，在旁的思琦也深受感動而流淚。（大會提供）

同是選美冠軍的楊思琦和羅霖，日前擔任由林盛斌和麥玲玲主持的《師父有請》嘉賓。麥玲玲相當佩服二人，她認為女人結婚後的責任已經夠多，而她們沒有另一半分擔，絕對更加辛苦，不過做得非常好。

林盛斌指她們同屬選美出身，羅霖選美後在娛樂圈工作5年就結婚，麥玲玲形容她是嫁入豪門，可惜外界不太看好，羅霖說：「坊間好多朋友真係好多打賭，睇吓結婚定分手。我都冇諗過同佢（劉坤銘）結婚，我18歲就做空姐，豪華生活同美食都少少見過世面，對佢初初冇乜感覺，因為佢唔係我鍾意嘅類型，當初佢話追我，我係好驚，因為當時八卦雜誌話佢係公子，又同其他娛樂藝人一齊，所以初初都係避開佢，不過後來一大班朋友活動，就成日見到佢。」

羅霖認為堅強湊大3個兒子，看上去很有型，但都是為世所迫，她說：「離婚唔係一朝一夕，我忍好多年，都希望啲仔大啲先，直至佢超越咗我底線其中一點，所以就離婚。（贍養費？）離婚一刻贍養費係零，我負責小朋友生活費，前夫負責小朋友教育費，點知過半年佢同我打官司，想分我一半錢，學費佢都只想畀部分，打官司真係好心力交瘁，我一個女人點算好呢？幸好媽咪話有飯食飯，有粥食粥，叫我返去。」

問到為何有勇氣一個帶3個孩子？羅霖解釋起初只是帶細仔離家，不過大仔及二仔主動帶行李去找她，變相負擔愈來愈大，她說：「離婚後我冇諗過復出，因為年紀好大，只係諗住同朋友夾份做生意，不過離婚新聞之後，有廣告同工作搵我，於是雙線發展。」

楊思琦在幕前發展得不錯，突然傳出未婚懷孕消息，她說：「生小朋友係我打算，不過之後發生嘅事，係我同對方（前男友吳帥）有問題，冇再喺埋一齊，唔係大家想像咁…件事好簡單，我唔會覺得幾震撼，當時唔敢講，面對傳媒係逃避心態，怕講多錯多。」

思琦表示對方沒有經濟上支援女兒生活費，她認為自己負擔到，就問都沒有問對方。離婚後她繼續完成跟無綫合約，不過心情上有點抑鬱，她說：「當時被追訪，啲雜誌標題字眼又好唔開心，當時都擔心前路茫茫，因為生咗小朋友角色有限制，不過演員唔需要個個都青春少艾，我唔驚人哋點睇，最緊要我有飯食。」

孩子除了學費外，還有學業上不少瑣碎事要處理，思琦表示曾試過返內地工作至凌晨返港，媽媽才告知囡囡有份功課未完成，她形容晴天霹靂，於是火速為她完成後才休息，她說：「個女見到媽咪工作辛苦，有次病咗發燒瞓喺牀，佢喺牀邊問候我，話好擔心我，仲攬一攬我，我個心已經融化咗。」

羅霖稱兒子始終沒女兒窩心，但二仔就讀心理學之後，有次回港放假對她說：「呢幾年辛苦你喇，你所做嘅嘢，我都睇到呀！」羅霖邊講邊哽咽，在旁的思琦都禁不住淚水。

對於離婚後會否期待「第二春」？楊思琦說：「頭幾年真係唔會諗，唔會有心情出去約會，不過當時個女有話想要弟弟。（女兒會否問起爸爸？）佢冇問，但佢話過想要個爸爸，所以依家好開心，亦叫現任丈夫做爸爸，不斷叫爸爸，佢恨咗好耐。」

至於現任丈夫身分一直成謎，楊思琦稱對方是圈外人，不曝光亦尊重對方決定，她說：「我入行都廿年，由細睇到我大嘅傳媒，有咩都可以講，不過佢話唔想講，我咪配合。（呢個世界上唔多人知？）係呀，網上話虛擬老公，話我一人分飾幾角，編出嚟吖嘛，咩大話冚大話，我覺得好搞笑，如果真係大話，我會好辛苦囉，我點可以諗到咁多嘢？（怪老公？）唔會怪佢，每個人想法都唔同，大家係要適應同要企喺佢角度諗，總之依家生活好開心。」

羅霖笑言離婚初期是最多人追求，可惜照顧3個小朋友太大壓力，好擔心感情生活，會令她崩潰，現時會期待找個伴，她說：「頭家好辛苦，想有個伴，啲仔將來有家庭唔會理我，我做好心理準備，對象唔使係筍盤，最緊要大家溝通到，佢心地好，唔使靚仔都可以。」

（即時娛樂）