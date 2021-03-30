感激廖Sir身教言教 浸大畢業生擬下月為廖啟智辦追思會 (17:05)

資深演員廖啟智（智叔）前晚（28日）因胃癌離世，終年67歲。從影多年的智叔除了拍劇和拍電影外，2010年開始他已在浸會大學電影學院高級文憑課程任教表演藝術。浸大新聞系高級講師呂秉權，今天在社交網，轉發由學生在《廣播新聞網》報道關於智叔離世的新聞，片段中除有學生和課程主任訪問外，亦有學生們跟智叔大合照。呂秉權在facebook寫道：「學生用心之作，還原了『老師：廖啟智』，在主流報道外，發現了智叔的另一面。」

片段中學生分享和廖Sir的相處點滴，並讚智叔是老戲骨：「佢一眼就睇得出你嘅內心有冇觸動，喺我做完一個film work之後，佢問我『有冇痛過？入面嗰種痛，係錐心錐肺嗰種痛？』，跟住佢即場示範畀我睇，佢會點樣去演繹。」

智叔生前曾有意為學生開拍電影，如今變成未完成遺願，課程主任陳學人表示：「其實佢最主要唔係想做導演，你知唔知點解？佢好積極同構思唔同project，希望幫我哋畢業生入呢個行業，無論係幕前或者幕後。」

有報道指浸大電影學院的畢業生和老師，計劃在下月為智叔籌備追思會，初步構思播放智叔生前片段，具體安排稍後公布。有學生表示，感激廖Sir身教言教，令他們除了學懂做戲外，還學懂了做人。

（即時娛樂）