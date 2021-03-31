長跑好手「金毛」楊錦鴻病逝 林海峰柳俊江徐濠縈齊悼念 (14:16)

曾創六大馬拉松佳績的本地長跑好手「金毛」楊錦鴻，昨午不敵癌魔病逝，終年51歲。不少熱愛長跑的圈中藝人，均在社交網悼念「金毛」，林海峰昨天在Ig貼了和「金毛」合照，他寫道：「係佢（金毛）鼓勵我去報崎玉馬（拉松），係佢鼓勵我頭段可以試吓放膽啲，最後，係佢第一個同我講：『喂，你好似PB喎！』多謝金毛。並向mandy及yoyo送上祝福。」

徐濠縈在Ig限時動態貼了合照悼念：「我也好榮幸同你一齊喺西隧嘅廣告牌幫跑手打氣，永遠記得你6大SUB3 HERO。」

柳俊江（柳爺）亦貼了黑白照，慨嘆失去一位大好人：「失去如此一個大好人，認識鴻哥的朋友們無不悲傷，卻印證了鴻哥的『幸福』，他踏實地用雙腳，跑出了豐盛的人生，在無數人的生命中留下快樂的影響力。佛家說：『沒有通往幸福的路，幸福本身就是一條道路。』鴻哥正是幸福路的跑者，無論路途多舛，最強的跑者仍然保持微笑，走到最後。」

到今天柳爺再更新社交網：「記得最後一次探你，你語重心長：『疾病，令一個自負的人學會謙卑。』自問向來自負，深有同感。疾病以外，人生太多難以掌握的事情，學習謙卑面對，是一場修行。這一課的長短或未可知，但願終結時無愧於心。」

（即時娛樂）