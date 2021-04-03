肝腫瘤變大致肚積水 李明蔚靠止痛藥舒緩︰希望在明天 (16:42)

李明蔚（Sarena）患上罕見腺樣囊性癌多年，近日狀况轉差的她由於難忍劇痛而入院，令人擔心﹗Sarena前天（4月1日）在社交平台報平安，她表示︰「最近身體出現劇痛令我心情也煩亂起來，最終忍不到要入院檢查再安排做治療止痛！不好意思令大家擔心了！很感謝大家支持鼓勵，知道你們很愛錫我的我會繼續撐起來！今天完成了電子掃描再等報告就知道下一步方向了。感恩，幸福不是必然的。」

今日，Sarena透露已出院回家，她表示身體情况差了，癌細胞擴散，肝腫瘤愈來愈大，已沒什麼冶療可做。Sarena說︰「我已出院回家了！報告出了，身體差了！原來擴散到肝腫瘤愈來愈大，所以令我劇痛和出現肚積水！還是沒有什麼冶療可做！醫生開了止痛藥令我舒緩止痛！希望痛楚減輕，生活上可以舒服點！大家不用擔心，仍然會支持下去的！現在暫時要輪椅出入！希望在明天！謝謝大家的祝福﹗」好友馬浚偉留言為Sarena打氣。

去年患上第四期肺癌的陳積榮（Jeff）已完成第二次化療，目前在家休養的他在社交平台表示雖然痛，但他頂得住，亦睡得到，多謝大家關心。

（即時娛樂）