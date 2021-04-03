44歲嫁都唔遲︱菊梓喬初戀遇世紀賤男 揀老公要高富帥 (22:35)

菊梓喬(Hana)接受車淑梅主持《舊日的足跡》訪問。「星夢娛樂」前老闆何哲圖年代， Hana被稱「星夢一姐」，現在何麗全是揸Fit人，她透露已跟對方見面，雙方沒提及去留問題，因為她仍有幾年合約。Hana稱何麗全知道她的成長背景，說：「佢話我好慘，因為形象被定格，係一位楚楚可憐嘅歌手。歌手應該多方面發展，未來要唱多類型嘅歌曲。」她也喜歡搖滾音樂，但前老闆何哲圖訓示要先做好一件事，讓觀眾留深刻印象，自己雖然年長但初入行是新人，當時要尊重公司安排。

改朝換代下是否擔心一姐地位動搖？Hana說入行才5年，並非一姐，仍是新人。雖然曾獲「最受歡迎女歌星獎」，只是代表幕後團隊領獎，當時沒有人揀才選到她，自己也沒有因得獎感飄飄然。現在她仍每日跟何哲圖聯絡，對方每次也叫她放心。她也沒太擔心，最近有玄學家指她的真名陳曉怡很好，事業可以去到更高更遠，她期待將來跟王菲一樣用回真姓名。

由於家庭環境關係，Hana初中輟學，很早已投身社會。她坦言從小到大最自豪的是自己沒有學壞，原因她要做妹妹的好榜樣。談到愛情，她卻不能自拔，說：「我10幾歲已經開始拍拖，感覺愛情好恐怖，控制唔到，鍾意咩人， 冇得迫冇得假。我的初戀男友是世紀賤男，佢好多女朋友，郁手郁腳，攞晒我啲返工錢，所有節日都唔陪我。我哋三、四年後分手，因為有人提醒我唔好將所有夢放喺一個人身上，要創造屬於自己嘅事業。」

有傳她跟張景淳拍拖？她稱外界只是看到她跟異性的照片，又指他們戴情侶表，那段時間TVB很多人也戴同款手表。她跟張景淳是「機友」多年前打機認識的，有一起運動，很多共同朋友。當時他有女朋友並高調拍拖，後來她入行，對方已甩拖，但自己工作很忙，沒有時間經營一段愛情。雖然她35歲了，卻未心急結婚，林志玲是44歲才結婚。她揀老公的條件是高富帥，要求高愈難找到，才可以專心工作，但女孩子一定要結一次婚，否則欠完整。Hana父母婚姻破裂未影響她對婚姻的信心，笑言不會嫁給似她爸爸那種男人，她會找到一個陪她經歷高山低谷的人。她稱前老闆何哲圖曾答應為她物色對象，叮囑千祈唔好揀圈中人。

（即時娛樂）