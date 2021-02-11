梁祖堯《調教你MIRROR》教趕「姜糖」 網民揚言罷睇：做法好低莊 (00:05)

ViuTV人氣王姜濤日前跟MIRROR大隊到梅窩取景，有指是拍攝新一季的《MIRROR GO》，引來「姜糖」「私追」到拍攝場地。據稱現場有近200人，情況失控並影響拍攝，姜濤當眾斥責，令在場「姜糖」對偶像感失望鬧風波。姜濤事後對自己用過重語氣感歉意，明白「姜糖」對他的支持，但表明立場是負起偶像責任教好粉絲。事件仍未解決，激嬲「姜糖」，有人怒斥ViuTV更揚言罷睇。

原來MIRROR到梅窩是拍攝新節目《調教你MIRROR》，因去年梁祖堯主持的《調教你男友》贏口碑，今次他再做導師，調教對象是MIRROR。他們在梅窩接受一連12日的特訓，姜濤斥責粉絲一幕其實是節目設定的情景，姜濤負責處理「私追」的粉絲，控制場面要眾人離開。今日ViuTV的Facebook預告《調教你MIRROR》梁祖堯 X MIRROR將於周二（4月6日）晚開Live跟粉絲互動。不過，MIRROR粉絲們怒氣未消，有留言鬧ViuTV將MIRROR與粉絲擺上枱的做法好低莊，揚言罷睇！又有指今日有粉絲到梅窩有不同待遇，可以索簽名兼合照，反問為何今天到拍攝現場的粉絲沒有阻礙拍攝被趕？

有網民聲稱當晚在現場，還原事件指現場只有20、30名粉絲，當時MIRROR在餐廳內拍攝，粉絲在餐廳外等候。網民稱聽到工作人員在部署玩「私追」的粉絲，但粉絲見攝影機便四散，所以用盡方法引他們靠近；一面說不會將他們攝入鏡頭但另安排偷影，最後出招是要姜濤出馬引粉絲，好讓他教訓眾人以完成拍攝。梁祖堯亦成為激進的粉絲狙擊目標，斥他安排姜濤鬧粉絲是靠害，說：「姜濤真係好專業，真係聽你點，搞到佢咁唔安樂，好玩咩？」

（即時娛樂）