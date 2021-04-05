懷第二胎不幸流產 林芊妤失落：生活有時會讓人摔一跤 (00:54)

Coffee不幸流產，她向粉絲報平安並上載睡醒發覺臉上被兒子貼了貼紙的照片。（網上圖片）

林芊妤（Coffee）2018年嫁翟志榮，同年10月生兒子翟德彥（伯伯），家庭生活美滿成幸福人妻，事業發展順利，做瑜伽導師成為人氣KOL，並建立個人瑜伽服裝品牌。生完兒子身材Keep得更Fit，Coffee一直恨生多個小朋友。昨晚（4月4日）她在社交平台說壞消息，不幸流產了！她說：「剛發現懷孕就自然流產了... ...」

Coffe稱這天在腹部陣痛和流血中度過，之前有女性朋友跟她分享流產的經歷而今次自己真的明白了。她說：「感覺有點像玩過山車 因為有期待所以會失落 在家裏靜休了兩天 主要是真的痛而且有點累 生活有時就是會讓我們摔一跤 這都是不能控制的 但我們能控制用什麼心態去消化 也不必裝作沒事 快樂不快樂都釋放出來 這只是生活中發生過的小事 反正過了就會好 俗語有話上天自有安排... ... 」她又說這時候更應該留意身邊的快樂，元氣都回來了，是時候要陪兒子去玩。Coffee又為自己打氣，說：「下次繼續努力吧！」又對粉絲說：「我沒事！」

Coffee恨為兒子添弟妹，去年底她參與開電視的風水節目拍攝，堪輿學家蘇民峰到她家中睇風水。當時她對蘇師傅稱想生第二胎，努力了一年也未成功。當時蘇師傅贈言她住的風水屋旺財不旺丁，對健康與添丁沒有幫助，要她耐心等2022年較容易懷孕。

Coffee上月曾接種復必泰疫苗，涉有包裝瑕疵的批次，當時她回覆《明報》稱沒擔心，說：「咁多人都打咗，應該沒有事。」又表示接種疫苗後沒有不適的反應。

（即時娛樂）