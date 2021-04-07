台星范子安醫院探望重傷女友 驚見對方新歡陪伴在側 (20:03)

台鐵太魯閣號於4月2日發生出軌事故，死傷枕藉。曾演過《女兵日記》的台灣男星范子安，今天（7日）在Instagram發文表示，和他交往3年的女友，日前曾搭上出事的太魯閣號，而且坐在死傷慘重的第8節車廂，當范子安趕往花蓮醫院探望女友時，竟發現女友跟一名男子舉止親密，才發現自己疑被戴綠帽。

范子安表示出事當天，親自送女友搭車，當時確認對方坐在第8節車廂，因此發生出軌事故後，立刻揸車趕往花蓮醫院，手術結束後，詢問醫生手術細節及復健方式，他坦言看到女友虛弱躺在病牀上模樣，意識到險失去深愛的女孩，坦言是最無能為力的一刻，沒想到事隔數天，他為給女友驚喜，便帶着她最喜歡的愛犬前往探望，擔心女友安危的范子安，抵達醫院後，卻變成揭發第三者出現。

范子安在病房外目睹一名男子牽着女友的手、撥弄她的頭髮，這時他刻意撥電話，通知女友已抵達時，只見女友急忙叫男子離開，甚至稱對方只是「好朋友」，沒想到當他下樓冷靜情緒時，該男子竟反問：「知道你們感情出的問題在哪嗎？」

最令范子安感到諷刺，是出事前一星期，女友曾問他何時會求婚？當下范子安回答一定會，事發隔天還傳信息要女友把身體養好，到時一定會娶她，沒想到女友卻用這種方式回應，這才意識到「女友最脆弱的時候，最需要的人並不是我，一切只是自以為是罷了」，他更無奈表示：「一切都好不真實，多希望太魯閣號出軌只是一場夢，多希望今天所經歷所看到的事情，也只是一場夢。」他在Ig寫道：「我實在沒辦法接受，真的心碎，是哭不出來的。」事後范子安將這篇文刪除。

（即時娛樂）