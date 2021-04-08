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梁競徽全身着李寧牌運動裝束：戀上了 停不了 (14:42)
文章日期：2021年04月08日
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梁競徽在微博貼了全身着李寧牌運動裝束的照片。（微博圖片）
梁競徽在微博留言：「戀上了～～停不了。」 （微博截圖）
梁競徽對該運動品牌愛不釋手。（微博圖片）
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近年在內地發展的梁競徽，昨晚在微博貼了4張身穿一套李寧牌運動裝束的照片，並在刻上「深圳，與世界沒有距離」的石牆前，做出起跑動作，表現賣力，就算頭髮亂了也沒所謂，他留言表示：「戀上了～～停不了。」
（即時娛樂）
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