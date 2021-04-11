齊人之福｜寧不舉堅持不結婚 鄧兆尊：香港一夫一妻制 (18:08)

鄧兆尊在快問快答環節中，他寧揀不舉也堅持不結婚。（無綫電視網上視頻截圖/資料圖片）

鄧兆尊擔任由余安安、羅敏莊和陳凱琳主持的《日日媽媽聲》嘉賓，節目昨晚播出。兆尊一直周旋在Carmen、車厘子和陳小姐，享盡齊人之福，兆尊被稱為時間管理大師，擅於安排不同時間給3位紅顏知己，而她們亦相處融洽。

兆尊被問到為什麼不結婚時，他說：「香港一夫一妻制。」兆尊也沒打算生小朋友，他解釋：「一個生，個個都要生，生得多好煩氣，佢哋有要求㗎，而佢哋見到我細佬同細妹生咗後嘅反應，發覺好大責任，都未夠成熟做呢個動作（指生BB）。」兆尊表示3女相處時沒試過內訌或吵架，相處也算融洽。問到有沒有試過搶人時，兆尊說：「沒試過搶人，因為可以換時間，比如你今日生日，就能跟另一個人換日子。（分配好？）分配好了。（買禮物要一式三份？）不會，因為她們喜好不同。」

兆尊被問到跟正印Carmen拍拖，車厘子如何介入？他說：「佢係乘虛而入，冇發展，我係中計，係粵語長片橋段，畀佢『隊冧』咗，我返咗酒店鎖咗門，醒咗先發現。（第3個呢？）仲高難度，佢神化少少，佢話自己係上天派落嚟。」

在「快問快答」環節，兆尊寧揀身材也不要樣貌，寧願虛耗死也不願孤獨死，同時他寧揀不舉也堅持不結婚，他解釋：「因為結婚會得罪好多人，不舉只得罪自己。」

（即時娛樂）