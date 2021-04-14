專訪｜一吻定情 陳卓賢讚女友優點多 Amy變「小鳥Ian」 (22:48)

陳卓賢（Ian）和盧慧敏（Amy）因合作ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》撻着，擦出愛火花。劇中他們和黃定謙（Himmy）譜出三角戀，現實中，Ian則成功將Amy私有化，更難得的是獲經理人花姐「開綠燈」確認關係外，亦得到Ian粉絲接納「入門」，樂見偶像與女神拍拖，讓這對小戀人可放心地「正式開始」。

Ian在劇中向Amy獻上熒幕初吻，據聞兩人一吻定情，Ian聞言有點怕醜，但他表示對女友的好感，和真正喜歡對方，並非來自劇情，而是經過朝夕相對，從生活細節上發現對方優點，以及大家夾的地方。

至於Amy有何吸引？Ian冧爆表示：「講不完！」他大讚女友很善解人意，對人又貼心，他冧爆說：「她是一個很慷慨的人，而且每做一件事，會站在對方角度去想，很體諒人。（最令你心動的是？）靚就不用多說，而且她內心很善良，又靚又善良的女生不多，所以很難得。」

作為MIRROR中人氣最勁的成員之一，Ian有大批粉絲，他坦言最初戀情曝光時，也擔心令Amy受攻擊，現在見到大家送祝福，也鬆一口氣，他開心說：「我相信我的粉絲是很理性和惜我，只要見到我開心，他們也會開心，這個令我很感動。」面對男友的粉絲群，Amy不覺得有壓力，覺得男友有多人支持是好事，而且拍拖是兩個人之間的事，所以都沒想太多，她感激大家祝福。

娛樂圈誘惑多，加上各有各忙，要維繫一段感情並不容易，作為女神，Amy身邊應不乏追求者，問到如何讓男友放心？她笑言：「首先我不覺得自己特別多人追，因我本身性格比較不怕醜又多話講，很易做到朋友。而且可能我太高，追求者都被嚇走，我覺得感情都是看緣分。」笑問Amy在男友身邊，是否「小鳥Ian（依人）」？她笑稱：「大家各有各，都幾平衡。」Ian則大爆：「間中啦，大家互換一下。」

Ian拍劇奪走Amy芳心，笑指Himmy卻兩手空空，他笑言：「不會，我左邊有Ian，右邊有Amy，我更厲害，兩個都攞晒！我們三個開工時都很甜蜜。」Himmy透露現時單身，感情看緣分，擇偶條件最緊要心地善良。

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（即時娛樂）