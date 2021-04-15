孕婦打復必泰後流產 林芊妤澄清非當事人︰我屬於不夠12周的早期流產 (12:22)

衛生署昨晚公布兩名32歲孕婦接種BioNTech（復必泰）疫苗後流產的個案，其中一人於接種後3天下腹出血，排出死胎兒，估計胎齡約23至24周；一名孕婦於接種後8日流產，但未能提供清晰的妊娠資料。林芊妤（Coffee）早前透露發現懷孕不久便自然流產，由於該流產孕婦的接種疫苗日期與Coffee相同，令網民聯想到當事人是Coffee。

Coffee今日在社交平台澄清她不是報道中打疫苗後流產的孕婦，強調自己是屬於不夠12周的早期流產。她說︰「生兒子後我一直在備孕，但因為一直也沒有任何消息，我也開始認為自己是很難懷孕，在想放棄的情況下，收到可接種疫苗的消息，其實只因為想好好保護兒子。我的工作經常要出去接觸不同的人，例如廠商、拍攝人員或員工等等，所以我們才打算去接種，減低將病毒傳給兒子的機會，也正因為如此，我們上個月開始再沒有去試孕，也特別避開排卵期，打算接種疫苗有抗體後，兩個月後再繼續試，怎料到反而在一星期前，發現自己竟然懷孕但也開始流產。」

Coffee坦言流產後一直尋找原因︰「的確疫苗令免疫力改變有可能流產，但我屬於很早期的自然流產，也有可能是胚胎不健康，也有可能是因為我的工作壓力，也有可能是長期休息不足，也有可能是因為我曾經的婦女病，種種的原因在腦海中不停浮現，所以那兩天真的很失落，不停怪責自己，但重點是兩天後我想通了，事情已經過去，而我只能選擇的只有面對，所以也不再去探究問題的根源，好好休養心情之後再接再厲。」

雖然Coffee昨晚在報道出街後已澄清自己非個案中的當事人，卻未能制止網上流言，更被部分網民攻擊。她坦言這些留言勾起了她的痛︰「有些人更將當中的討論發給我看，令到我有很大的感觸，也許殘酷的世界中，我們只專注到別人的攻擊，但令我感受最大的是雪中送炭的人，實在太感謝你們路見不平拔刀相助，同時也謝謝那些看我跌倒會笑的人，是你們令我變得更堅強，但我也希望你們的另一半不會有我這經歷，因為這種身心的痛，真的是普通人不會明白。我也希望你們的人生能快樂些，不再將快樂建築在別人的痛苦上，願這世界更美好，醜陋令我們更珍惜身邊愛自己的人。」

（即時娛樂）