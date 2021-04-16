最後一次大型演唱會 莫文蔚︰人生下半場有其他規劃 (15:24)

莫文蔚（Karen）出道25周年舉行的《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》，去年因疫情影響而延期至今年6月11及12日在紅館舉行。演唱會的英文名為「The Ultimate Grand Slam Show」，是因為Karen去年憑一曲《呼吸有害》橫掃全港所有音樂頒獎禮的最高榮譽，被傳媒以「大滿貫」來形容，因此決定在演唱會的英文名加入「Grand Slam」一詞。

Karen日前穿上仿似網球服飾的手工縫製華麗短裙，模仿網球員的抽擊動作為演唱會拍攝海報。她說︰「《絕色》演唱會包含球賽精神的概念，2018年開跑的巡演海報上，我腳踏金色地球圖案足球，代表世界巡演開始，演唱會環節上亦有配合球賽上、下半場感覺，就像舞蹈員及樂隊的對壘，延續球賽中最令人尊敬的拼搏精神。」

今次演唱會將是Karen最後一次舉行大型演唱會，她之後將告別大舞台︰「《絕色》世界巡迴演唱會的香港站，是我最後一次開大型演唱會。我不是要退休，永遠也不會退休，我實在太愛在幕前表演，只是對於自己的下半場已有其他的規劃，所以很希望可以在香港這個地方，在我的出發地為我上半場畫上一個完美的句號。」

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（即時娛樂）