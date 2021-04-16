莫文蔚演唱會海報網上熱議 林日曦 胡老太爆笑二次創作 (23:25)

莫文蔚（Karen）將於6月11、12日在紅館舉行演唱會，命名為《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》。據大會稱是次演唱會的海報設計是別出心裁，形容Karen是「身穿彷似網球服飾的手工縫製華麗短裙，她正在模仿網球員的抽擊動作，好像置身球賽中。Karen則說：「《絕色》演唱會包含著球賽精神的概念，2018年開跑的巡演海報上我腳踏金色地球圖案足球，代表世界巡演開始，演唱會的環節上亦有配合球賽上、下半場感覺，好似Dancer同Band嘅對疊，延續球賽中最令人尊敬的拼搏精神。」

Karen在舞台上是性感女神形象，現年50歲的她，公布今次是她最後一次開大型演唱會，但演唱會的海報設計卻將她變為魔法「少女」似的。她穿著白裙仔，拿著咪高舉雙手跳起Yeah！令人看得莫名奇妙。有粉絲在莫文蔚的社交平台留言：「海報怎麼這樣啦！」、「呢個設計嗰個人應該要炒」、「Sorry！海報真係唔ok」。不過，這海報設計成功帶起話題，帶來娛樂，100毛「腦細」林日曦日前拉傷腳筋要用拐杖，今日他配合Karen的演唱會海報，舉行拐杖照抄她的甫士，寫道：「突然間覺得我同啲同事之間嘅關係都算幾好，尤其係美術部嘅同事，因為如果我話想talk show張海報係咁，佢哋一定會拼死阻止我...好多謝你哋！」還有「胡氏這一家」facebook專頁的「胡老太」也「粉墨登場」要跟Karen的甫士一較高下勁爆笑。

（即時娛樂）