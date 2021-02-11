TVB舊將｜《全民造星》設計陷阱 陳志雲爆花姐：好陰毒 (23:16)

黃慧君（花姐）接受陳志雲的YouTube頻道訪問，兩人皆曾效力TVB，坐埋一齊好自然提到昔日工作情況。花姐過檔ViuTV之初也有挫敗感，說習慣TVB思考模式，最初向老細魯庭暉賣橋，9個監製只有她唔過關。後來因為節目趕出街，就勉強讓她製作《慳D啦 Honey》，幸好節目播映反應不俗，她才贏得老細的信任。

志雲說：「在TVB環境，我敢打賭，如果曾勵珍出嚟，一定做唔到！因為喺TVB好多部門幫助，就以藝人為例，背後有很多人幫忙。」他稱當初由政府部門進入TVB，很多事情感陌生，到他離開TVB轉到電台工作，又一切感陌生，現在他建立YouTube頻道，自己連剪片也要學，現在簡單的剪接可以應付。他在TVB參與幕前節目時，令他更懂得欣賞幕後工作人員，更知道他們辛苦，有幾慘，公司幾鬼刻薄。志雲繼續爆料，說當年到北極拍節目，節目組10多人竟然只可以食2個Pizza套餐。花姐聽志雲「數」TVB，笑說擔心被誤會兩人坐埋一齊數舊公司，志雲補充說當時自己也是管理層，要被鬧的人是他呢！

花姐監製的《全民造星》為ViuTV省靚招牌，她提到節目構思時承認會設計一些情節設陷阱看參賽者反應，被志雲爆花姐好陰毒。花姐形容《全民造星》第1及第3輯中自己是「好仆街」的監製，心地好差，有心理病似的，好殘忍要見到參賽者的失落。每個參賽者被淘汰哭著離開，她要攝影師緊貼拍攝，記得Jer（柳應廷）落敗時跟她說：「我要將夢想放低，面對現實了！」她聽到這句話時忍不住爆喊，自己為了幾十集節目，可能只有幾點收視，但她要捏死好多參賽者的夢想。她自此每集開廠前會哭，雖然節目的陰質橋是她度出來，但自己也會忍不住哭。花姐也檢討第2輯《全民造星》唔好睇的原因，由於有MIRROR參與要保護他們，加上心軟，掌握得不好。到了第3輯，她的改變是看見參賽者傷心後會作輔助。她製作《全民造星》第1與第2輯是抱做節目的心態，到製作第3輯時，是想幫助這班參賽者的心態，希望他們有更多工作機會與發展。

（即時娛樂）