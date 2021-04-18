伍晃榮離世13年 伍家謙念恩師 撰長文分享相處點滴 (18:23)

伍家謙的恩師、資深體育新聞主播伍晃榮，於2008年逝世，眨眼已離開了13年。伍家謙在社交網貼了和恩師合照，並撰長文悼念：「『交人呀？交我囉，我一個頂佢哋幾個。』

恩師伍晃榮先生離世13年。每年今天，都會分享一些與他的相處點滴，藉以懷念；今年，又豈會例外。

敬重伍生，原因太多，過去幾年，寫過不少。早年對他的尊重，主要源自那幾年間日日夜夜的言傳指導，讓初出茅廬的我學懂如何工作。至年紀漸長，閱歷豐富了，就更感激他的身教──就當我過分解讀，又或許當時他根本沒有要把這套『教』給我們的打算，可是許多事情看在眼裏，再設身處地想想，佩服之餘，也令我確立了對某些事情的價值觀，並保持至今；那些東西，對當時那個乳臭未乾的我來說，還未夠成熟體會，到現在回想，才更覺難能可貴。

簡單點說，他親身示範了如何『做老細』。

話說入行不久，經濟尚未完全走出沙士陰霾，三不五時就傳要裁員，作為員工，惶惶不可終日。傳言終究成事實，記得那天只有我和伍生一起值班，各組主管開過大會，臉上都沒甚麼笑容。

待他返回座位，我問：『伍生，係咪真係要交人呀？』他一臉好整以暇：『係呀。』

我連聲音都在發抖：『咁你會交邊個出去呀？』（如今回想，不禁要嘲笑自己當年的天真，竟然期望他會在如此場合跟我說老實話）他輕描淡寫的揚揚手：『得啦。』然後轉身離座。我看著他的背影走進高層之房間。

後來的事情，都是經同事轉述。商討裁員時，伍生說了一句：『交人呀？交我囉，我一個頂佢哋幾個。』多年後親口求證，他打著哈哈稱是；我問他不擔心真的被炒嗎？『你都黐線嘅，梗係驚啦！』然後就笑笑帶過。

多年後回想，我是深信他的舉動應該經過精密計算。藝高人膽大，要有他的江湖地位，才夠膽以自己作賭注；而最終我們又真的全組保留，一個不少。不過即使是經過深思熟慮的一賭，再環顧今日香港，上位者犧牲下方利益求存，屢見不鮮，就更懂感激伍生在那段歲月給我灌輸的觀念，等閒不敢造次。

年輕時我總是奇怪，為何炒人等大事他可以舉重若輕，小事如寫個錯別字就破口大罵，至許多年後的今天才明白原委。當年自視甚高，又自作聰明，板撞過不少；可是每當闖禍，他永遠第一時間為我解話、體育新聞時間遭減短總是親自出頭爭取、同時又對下屬非常嚴謹。

不止有關體育，很多有關人生和管理的哲學，我都從他身上學來，終生受益。到如今開設了自己的公司，我依然用他的那套；伍生以身作則地告訴了我該如何擔任領導角色：對內嚴格，做好本份才不易被外人詬病；對外企硬，做大嘅要撐住啲細。犧牲下屬利益換取著數太容易，情理兼備又做到嘢才是真功夫。我常跟同事笑說我是老派人，大概，就是如此吧。

每年今天，我都會這樣寫一篇。希望在許多許多年之後，大家依然記得香港曾經有一位很出色很出色的體育新聞報道員，他叫伍晃榮。伍生，能夠在成長路上遇到您，我是何等的幸運，無論多過幾年，我還是想好好的跟您說一句：感謝，感謝。

還有，我當上爸爸了，遲些，就帶小怪獸s來探你；我會告訴他們，沒有這位叔叔的話，爸爸就不會是今天的爸爸。謝謝您。依然掛念。」

（即時娛樂）