Chill Club頒獎禮｜林家謙奪男歌手金獎 連捧6獎成大贏家 (23:22)

林家謙成為今晚舉行的ViuTV首屆音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》大贏家，一人捧走6個大獎，包括「年度男歌手」金獎、「年度作曲人」、「年度編曲」、「年度唱作歌手」，歌曲《一人之境》同時奪得「年度十大歌曲」及「年度之歌」獎，非常厲害！

他知道自己奪得男歌手金獎時一臉愕然地說︰「很開心，但也有1萬個憂心，唱歌不是我主業，其實我作曲㗎咋，所以我也不好意思！」當大會再宣布他的歌曲《一人之境》成為「年度之歌」後，林家謙說︰「很開心這首歌成為大家心目中的年度歌曲，最開心這首歌唱出很多人的心聲，尤其是我這些內向的人。」

姜濤獲頒「年度男歌手」銀獎，他最想多謝歌迷一直以來的支持，有信心香港歌手可以再次成為亞洲第一。陳卓賢（Ian）奪得「年度男歌手」銅獎，他知道得獎後忍不住搲頭，非常愕然。

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（即時娛樂）