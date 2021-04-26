奧斯卡｜《少年的你》飲恨國際電影獎 曾國祥冇失落：已超出預期 (13:55)

曾志偉表示曾國祥部戲應該都是輸，不過入到5強已經當贏。（林祖傑攝）

曾國祥執導的《少年的你》代表香港角逐奧斯卡「最佳國際電影獎」，最後敗給丹麥導演湯瑪士溫德堡（Thomas Vinterberg）執導的《醉美的一課》（Another Round，前譯《我們的酩酊時光》）。

曾國祥接受《明報》訪問時說：「首先感謝所有支持和喜歡我們這部戲的觀眾。雖然拿不到獎，但真的沒有絲毫失落感，因為可以走到這一步，已經完全超出了預期。能夠以自己的作品代表香港，代表華語電影參加奧斯卡，真的感到好榮幸，好感恩！知道自己還有很多不足的地方，我會繼續努力，希望拍出更好的作品。多謝大家！」

曾志偉昨晚亮相《開心大綜藝》時透露，全家人會同步看網上直播頒獎禮，他說：「大女在台灣，二女在加拿大，曾國祥也沒有飛美國，大家雖然在不同地方，都有約好一齊看直播一齊yeah！他部戲應該都是輸，不過入到5強已經當贏。個仔比我叻得多，真是光宗耀祖。」

志偉爆曾國祥頒獎禮前夕心情緊張，無論結果輸定贏，一家人都會慶祝，最希望稍後有機會恢復旅遊，可以約定家族旅行去台灣或日本玩幾天。

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（即時娛樂）