首齣變種人韓劇｜首度合作拍劇 金玉彬被李浚赫帥樣嚇親 (21:05)

由韓星金玉彬和李浚赫合演的動作科幻韓劇《黑洞》，將於明晚首播，同日深夜在「黃Viu煲劇平台」上架，該劇是韓國首部以「變種人」為題材的劇集。

曾主演多部動作電影、被喻為「韓國最美打女」的金玉彬，本身是合氣道三段和跆拳道二段的武術高手，早年拍攝電影《蝙蝠》更練得一身「輕功」：「當時飛得太多，現在看到威也，閉着眼睛也可以拍攝。」

不過她也因為打戲太多，曾對家人感到抱歉，她說：：「拍攝《惡女》時，試過吊在巴士和汽車引擎上，還有在3樓穿過玻璃飛出去，都是親自吊威也拍攝，那是從影16年來最吃力部分。因為受過很多傷，所以父母很擔心，每天為我祈禱，當時覺得自己很不孝，不過演動作戲讓我釋放壓力，所以我很喜歡。」

縱然打戲經驗豐富，她卻透露因為《黑洞》動作戲不斷，每天拍攝前都會跑5公里增強體力，獲同劇演員大讚毅力驚人。提到首次和李浚赫合作，金玉彬難掩興奮，「我從電視上看到他的作品，覺得他長得很帥，嚇了我一跳！以為他是冷漠的人，結果比想像中還要多愁善感，相處起來令人舒服」。

李浚赫表示他們的默契程度超過75分，當被問到末日來臨時會如何應對，他竟搞笑求助拍檔：「我會多買幾部空氣清新機放在家，然後聯絡玉彬，拜託她幫我守住門口。」

（即時娛樂）