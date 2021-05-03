吳鎮宇火爆演出惹熱話 《濁水漂流》參展英國 (14:52)

由吳鎮宇、謝君豪、李麗珍、蔡思韵、朱栢康、寶珮如及柯煒林等合演的香港電影《濁水漂流》，上月初於香港國際電影節舉行亞洲首映，獲得不少好評，近日電影預告正式公開，吳鎮宇火爆演出惹熱話，電影繼入圍2021年鹿特丹國際影展「大銀幕」競賽單元及第45屆香港國際電影節「火鳥大獎」競賽單元後，今日宣布入選英國Chinese Visual Festival的「Focus Hong Kong」單元。

該影展始於2011年，致力將優秀的華語電影帶到當地，而「Focus Hong Kong」單元是李駿碩導演繼《翠絲》之後，第2次入選該單元。李導演對於再度入選感高興：「好開心電影可以去到英國，第2部作品再入選呢個單元，對我嚟講好有意義，希望《濁》呢套電影可以有更多人睇到，感受到箇中信息。」

此外，電影正式海報今日公開，海報以佈滿天秤的香港為背景，一班演員聚集在木屋前若有所思，展現不同角色性格。《濁》故事改編自真人真事，講述一班於深水埗天橋底下聚居的露宿者，被社會忽視及邊緣化，如何在狹縫中生存的同時，為自己爭取一絲尊嚴與公義。

（即時娛樂）