MIRROR成員台上分享感受 姜濤大叫「香港樂壇加油」 (12:31)

人氣男團MIRROR一連6場《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》，昨晚（11日）結束，尾場氣氛熾熱，12位成員毫無保留地放盡，為「鏡粉」帶來精彩演出，最終12位男生在台上流下男兒淚，場面感人。

演唱會去到尾聲，各成員分享感受，Tiger（邱傲然）自嘲不是有天分的人，感謝父母由細到大的栽培。Alton（王智德）亦感謝家人支持他們行這條不平坦的路。Stanley（邱士縉）、Anson Kong（江𤒹生）及Frankie（陳瑞輝）鼓勵大家繼續發夢，只要不放棄，堅定自己信念，便能夢想成真。

Jeremy（李駿傑）哽咽多謝粉絲完成他的夢想；Edan（呂爵安）表示自拍完《調教你MIRROR》後，百分百肯定MIRROR還有很多個3年。Ian（陳卓賢）表示12位成員初心一樣，就是做好每一個演出，亦寄語粉絲在複雜的世界，能保持簡單和純真。

輪到姜濤說感受時，他被隊友取笑要說有水準的感受，他即爆一句：「香港加油！香港樂壇加油！」鏡粉報以熱烈掌聲。Lokman則說昨晚是完美時刻，整件事好像很簡單，粉絲買飛，他們就在台上表演，但他話音未落，粉絲即大呼：「很難（買飛）呀！」Lokman即時耍冧，不過他很開心成員合力完成這6場演唱會，並哽咽表示終於明白到「一加一是大過二」，台下大批粉絲大叫「紅館！」 MIRROR相約大家在更大地方見。

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（即時娛樂）