ERROR自肥企画｜Mike導製作節目貴在堅持：聽落好易其實好難 (13:24)

ERROR主持的ViuTV節目《ERROR自肥企画》，昨晚的主題是「BTS」，即是Behind The Scene，談到節目背後的創作故事，而該集一開始已提到：「由於一集半個鐘，好多精采鏡頭都未喺播映時間播出，所以今集盡量將刪減片段播出。」格仔導演Mike（劉諾衡）在節目中表示很喜歡一班人為節目自製道具，當中包括懲罰工具「死亡行星」，Mike導沒有詳細介紹，但就有多位成員親自試過威力。

Mike導最滿意及獲成功感，當然是「地陷之計」的大窿，由設計到完成都是團隊落手落腳搞掂，Mike導與Rain P.也親身試伏，測試安全度及整蠱需要，他給予滿分。

節目尾聲時，Mike導分享製作節目心得，他表示雖然老土，但全憑「堅持」兩個字，才可以成事，他說：「做節目同做任何嘢一樣，講緊堅持。好多時會遇到阻礙，因為規矩、道義、budget（預算），同埋好多唔同理由，會阻礙你嘅堅持。呢個節目、呢班人，可以由第一個節目行到嚟依家，拍到一啲有觀眾欣賞嘅節目，都係一路堅持住我哋認為係啱嘅嘢。一直堅持，聽落好易，其實好難，但就睇你堅唔堅持到。」節目最後送上「致一直還在堅持的人」字幕。

（即時娛樂）