阿Sa阿嬌重逢 Twins成軍20年 唱《小小女人》回饋歌迷 (16:21)

20年前的今日（18日），由蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）組成的Twins正式出道。在20周年之際，為回饋粉絲，也為了對組合成軍20周年的一個總結和紀念，Twins推出新歌《小小女人》；整個MV以粉紫系色調呈現，呼應「小小女人」主題。

MV中每一個虛擬場景元素鋪設，都與歌詞一一對應，除此之外，虛擬場景亦包含Twins出道以來經典歌曲，包括《女校男生》、《愛情當入樽》、《丟架》、《下一站天后》、《士多啤梨蘋果橙》及《星光遊樂園》等。鏡頭在過山車、摩天輪中穿梭變幻，從一個場景切換到另一個場景，不停往前推移，猶如歌中所表達「讓歲月逐年重溫 坐在過山車看人生 從高峰一刻不免瞬間下沉 而好風景已留住在我心」。

當唱到「從無懼腳踏地雷 世間驚險卻仍可 英勇面對」時，畫面由遊樂園的溫馨，轉變為包含三角、網格、面具等元素的尖銳形象，突出堅強的小小女人，要英勇面對世間艱險的深意。

阿Sa和阿嬌走過20年光景，姐妹情誼從未改變，走過的每一段路，經歷過的每一個旅程，都有彼此的身影，這也是MV想要表達的另外一層含義，「何妨共你八十時 著起新一季時裝 優雅地老」。

而阿Sa在內地完成14天隔離後，即急不及待見好姊妹阿嬌，阿Sa在社交網貼了和阿嬌「重逢」的短片，她們的好友關智斌也驚喜現身，十分開心。

（即時娛樂）