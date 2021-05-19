好聲好戲︱入行逾40年 資深配音員盧雄獲頒殿堂聲演獎 (18:41)

盧雄鼓勵想入行或自覺未受賞識的行內人不要放棄，只要用心去做，總有成功的一日。（無綫電視網上視頻截圖）

從事配音工作40多年的盧雄，在昨晚播出的一集《好聲好戲》中獲頒發「殿堂聲演獎」。（無綫電視網上視頻截圖 / 明報製圖）

無綫昨晚播出的新一集《好聲好戲》，頒發「殿堂聲演獎」予從事配音工作40多年的盧雄。

盧雄於1970年代加入商台參演廣播劇，也曾在佳視擔任演員，後來投身電影配音行列，參與配音的電影作品無數，包括《西遊記》、《整蠱專家》等。他曾聲演成奎安、曹查理、劉鎮偉演出的角色。盧雄除了配音外，也有參與幕前演出，如在《回魂夜》飾演保安隊長盧Sir，在《九品芝麻官》飾演尚書大人。1980年代開始，盧雄開班授徒，為配音界培育新人。近年，盧雄主力參與舞台劇演出及從事義工服務。

盧雄在節目中表示︰「我入行40多年，到現在才知道還有人注意到我們配音，謝謝TVB！我們沒有被忽視！想起我初入錄音室時是沒有位置的，都是配『先生，要喝什麼？』、『咖啡』、『好的』那些。直到有一次，戲裏有些外國人，導演要他說廣東話，因為我讀中學的那所學校有很多外國神父，他們說廣東話不純正，我百厭學他們的腔調，因此獲得賞識，所以有段日子，港產片的外國人說廣東話全都是我配音的。」

盧雄表示現在有很多人想加入配音行業，也有不少行內人自覺未被賞識，盧雄希望他們不要灰心，也不用怕自己的線聲不夠好。他笑言︰「大家聽到我的聲線有幾衰，不然怎能配成奎安呢？其實聲線好不好並不重要，只要你用心去做，願意去做，不要灰心，總有一天會成功。」

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（即時娛樂）