無綫「御用老婆婆」｜90歲資深綠葉許碧姬 細訴和腦中風女兒往事 (13:57)

由余安安﹑羅敏莊和陳凱琳主持的《日日媽媽聲》，昨晚（22日）播出一集有森美﹑黎燕珊﹑何婉盈﹑孫慧雪﹑鄺文珣和張美妮擔任嘉賓，年屆90歲﹑無綫「御用老婆婆」的資深綠葉演員許碧姬，亦亮相該節目細訴往事。

許婆婆育有4名子女，1996年她的大女兒因為中風致四肢癱瘓，許婆婆在訪問中說：「她（大女兒）36歲那年得到大病，醫生說她腦中風，當時醫院牀位緊絀，叫我一定要另覓地方給她療養，我跟醫生說我等政府，醫生問我怎樣照顧她，又問我多少歲？我說65歲，我會一邊照顧她，一邊等！」

等了6年，最後大女兒被派到元朗區療養院，當時家住沙田的許婆婆，每天風雨不改長途跋涉坐巴士探望女兒，雖然要照顧女兒，但許婆婆仍熱衷拍戲，節目中亦展出她和劉德華﹑佘詩曼﹑汪明荃和鍾嘉欣等合照，許婆婆解釋：「我大女一向愛看電視，又好喜歡明星，我想我去做戲，這樣就可以有好多明星合照，讓她高興，雖然她離開我好多年，但我仍然掛念她，經常拿照片來看，我也希望她早日得到安息。」許婆婆的另一位女兒Grace在節目中向媽媽獻花，她讚媽媽是200分的好媽媽。

（即時娛樂）