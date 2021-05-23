ViuTV再辦另類選美騷 《造美人》平胸凸腩腳粗乜都齊 (17:23)

ViuTV繼《最後一屆口罩小姐選舉》後，再次舉辦另類選美真人騷節目《造美人》，由強尼、沈殷怡、練美娟（娟姐）做主持，熊黛林及葉翠翠擔任節目評審。ViuTV官方facebook昨日公開16位參賽者的照片及個人資料，各參賽者化了淡妝及穿上白色貼身運動衫褲，將凸肚腩、腰粗、腳粗、平胸等外形上的缺點表露無遺。她們亦公開之前曾經改造過及希望接受療程的位置，如1號的30歲參賽者劉芷橋就曾整過雙眼皮、隆鼻及箍牙，她目前想接受減肥療程；2號參賽者張育玲曾分別在臉部及額頭位置打過肉毒桿菌及透明質酸。

據知，一班參賽者在為期3個月的過程中接受「改造」，參與飲食調校及身材塑形課程，亦可參加醫學美容療程，冠軍將獲得總值20多萬元獎金及獎品。ViuTV的facebook帖文表示︰「嶄新選美節目《造美人》經過節目組精挑細選之後，終於選出最終16強！佢哋將會於6月7日（星期一晚）9︰30挑戰自己，亦都挑戰你眼球，一齊用自己嘅後天努力，令自己由外靚到內，增強自信，人人都可以展現後天美！一齊期待佢哋蛻變嘅過程，一齊邊睇邊努力！」

（即時娛樂）