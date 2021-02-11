一路瞳行｜惠英紅吳千語母女嘈交有火花 視障女高音蕭凱恩獻Sing觸動人心 (17:35)

由惠英紅、吳岱融和吳千語合演的電影《一路瞳行》，講述父母失明，誕下視力健全的女兒，女兒長大後深覺只是父母的「盲公竹」，對家人又愛又恨。電影公司發放電影主題曲《面對黑暗》MV，片中有飾演失明父母的紅姐、吳岱融及吳千語一家人的畫面外，主唱者是90後的女高音蕭凱恩，她自幼因眼癌失明，但從不放棄，去年更獲得十大傑青。

《一》由真人真事改編而成，東方影業老闆黃百鳴對《一》另眼相看，看過電影初剪後，隨即找來好友吳啟明作曲、自己填詞、蕭凱恩主唱、香港青年愛樂樂團近60人管弦樂伴奏，為電影度身訂做主題曲，「《一路瞳行》是一部好正能量電影，導演的故事、演員的全神演繹好觸動我，第一時間令我想起蕭凱恩自身奮鬥經歷，遇到困境的大家要像歌詞一樣『於黑暗之中同一起走過』」。

60人管弦樂隊拉奏、配以蕭凱恩的歌聲，穿插着紅姐、吳岱融陪伴女兒成長畫面，千語和雙目失明父母有開心、有爭拗，當中紅姐在大雨中哭訴：「我好驚佢有自己嘅世界唔要我哋！」吳岱融回應：「女大啦，要放手！」最後一家三口雨中擁抱，短短10多秒的畫面令人動容；MV最後紅姐一句：「我最大嘅心願，係你可以開開心心做自己想做嘅事。」相信這也是天下父母的心聲。

身在海外工作的紅姐至今還沒看過全片，但第一次看MV時亦非常感動，她說：「由音樂、歌聲、歌詞到畫面都好感動人心，自己亦特別喜歡同千語嘈嗰場戲，佢衝入房扯爛所有錄音帶一場，拍嘅時候已經好有火花，好有被傷害傷心感覺，上映時記得要入場留意。」千語開心表示跟兩位實力派前輩合作：「同紅姐呢場鬧交戲我都好難忘，因為拍攝時紅姐好快令我入戲，覺得佢就係媽媽，同媽媽發生矛盾，事後又唔識解釋畀佢知，結果不停鬧交，拍嘅時候睇playback同今次MV都會眼濕濕。」

（即時娛樂）