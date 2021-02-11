《調教你MIRROR》6‧7首播 柳應廷預告12子素顏示人 (19:07)

林二汶、柳應廷（Jer）現身黃丹儀、KB主持的網上音樂節目《Music Panda》，合唱及獨唱多首好歌，吸引近萬粉絲捧場。大批網民留言「MM7」，又讚柳應廷是「金Jer」，外貌、聲線迷死人。二汶不明什麼是「MM7」，阿Jer解釋︰「是『正』字的速成碼，他們想打得快，就以『MM7』代表『正』字。」Jer坦言不用開工時就會和女友拍拖，多數會去看電影，聽聞去郊外可紓緩壓力，將不快事帶走，因此也準備去享受大自然。二汶則表示︰「最想什麼也不做，追劇睇電視。」

對網民提議合作做一次史詩式跳舞直播，二汶笑言︰「可以！我從來都是一個舞蹈員，做到一字馬！」Jer最想跟二汶推出合唱歌，跳舞也沒問題，但自言在排舞方面較麻煩。他說︰「我記舞步比別人慢，排舞時經常尖叫，因忘記舞步而停下來。MIRROR隊友已習慣了，知道我排舞時會大叫，已經不理會，由得我叫。」二汶聞言搞笑地以「我願意」來回應Jer希望跟她合唱的願望。

《調教你MIRROR》將於6月7日播出，Jer預告他們將在節目內素顏現身︰「始終是偶像組合，花姐平日要我們好靚仔，見我們打扮得差就會鬧。我們今次攞正牌不用打扮，以真面目示人，幾得意！」

（即時娛樂）